Emergenza abitativa C’è lo Sportello casa

Cresce l’emergenza abitativa e l’amministrazione corre ai ripari. Non solo è stato costituito un Fondo da 5mila euro annui quale strumento di gestione e garanzia per caparre, cauzioni, sfratti, morosità, danneggiamenti per famiglie in difficoltà, ma dal 1° settembre aprirà lo Sportello di Agenzia Casa. "Un numero sempre più rilevante di cittadini – sostiene l’amministrazione – non riesce a soddisfare il proprio bisogno abitativo per impossibilità di reperire eo conservare un alloggio adeguato, di fornire garanzie adeguate alle richieste dei proprietari degli immobili, producendosi con ciò

una vera e propria urgenza sociale e un’alta problematicità abitativa anche sul territorio comunale". La giunta ha intanto approvato la sottoscrizione dell’accordo con la Fondazione Casa Lucca che metterà a disposizione del Comune gli alloggi del Complesso “La Ficaia” con la presenza di un operatore per 15 ore settimanali per la gestione dei vari alloggi e cohousing (il Comune stanzierà 14mila euro). Altra intesa per contrastare l’emergenza è con la Misericordia di Camaiore e Lido che invece metteranno a disposizione un cohousing in via della Chiesa SS. Iacopo e Andrea 22 a Massarosa per ospitare altri nuclei familiari: accederanno agli alloggi coloro che sono in carico al servizio sociale e che hanno l’approvazione della commissione emergenza abitativa del Comune, nell’ambito della quale viene stabilita, sulla base dell’istruttoria compiuta dall’assistente sociale, l’eventuale compartecipazione alla retta di ospitalità da parte dell’amministrazione e quindi la quota a carico dell’utente. Nell’accordo con la Misericordia è prevista anche l’attivazione di uno Sportello Casa dedicato per 4 ore settimanali.