Elisa Tamburrini e Manuel Santini in mostra

Una Viareggio dissacrante in toni fortemente ironici nella mostra di Elisa Tamburrini e Manuel Santini (foto) al Caffè Così Com’è. La mostra si inagura sabato alle 17.30 e resta visitabile fino al 14 aprile. Il lavoro a quattro mani di Elisa Tamburrini e Manuel Santini, in 15 illustrazioni dipinte su pannelli di legno, presenta i luoghi simbolo di Viareggio, considerati “mostri sacri” per la città, che i due artisti hanno cercato di dissacrare sdrammatizzandoli.

Una mostra scherzosa, “dissacranti CONtaminAZIONI al metro”, è una riflessione su come si può cambiare il punto di vista sui luoghi che viviamo e vediamo ogni giorno come come ad esempio la Torre Matilde con il Canale Burlamacca, il Grand Hotel Royal, il faro, il pontile con le barche dei trabaccolari, il muraglione, il Balena, il Margherita.