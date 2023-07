"Eliminare la plastica: Il bagno di Lido di Camaiore sceglie di agire"

La terrazza bar del bagno Miraggio si è dotata di dotare i clienti di una piccola borraccia dal contenuto di 500 ml e riempirla con acqua potabile microfiltrata dimezzandone il costo da un euro a 50 centesimi.

"Il nostro modesto impegno civico e culturale – dice il gestore Riccardo Montanini – con una piccola iniziativa ma di grande significato ha l’obiettivo di scuotere la coscienza delle persone, partendo dai nostri figli, dagli amici e conoscenti, e insieme il dovere di sensibilizzarla nell’interesse dell’intera collettività. Diciamo no all’utilizzo della plastica per uno sviluppo sostenibile: Il nostro vuole essere un contributo contro l’acquisto quotidiano dell’acqua stagnante in plastica, contro l’uso e abuso di un prodotto che si presenta innocuo ma dagli effetti devastanti".