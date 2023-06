Non è un Ufo, sono i controlli dal cielo: blitz con l’elicottero, tre arresti

Versilia, 30 giugno 2023 - Una maxi operazione interforze coordinata dalla Questura ha portato mercoledì sera all’identificazione nella zona della pineta di ponente di 104 persone (molte dele quale p regiudicate) e al controllo di 38 veicoli. Il servizio, coordinato dal Commissariato di Viareggio, ha visto impegnati equipaggi della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con il supporto di un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno.

L’intensificazione dei controlli ha permesso inoltre al Commissariato di Viareggio di arrestare 3 persone e indagarne altre quattro. Un marocchino di 50 anni è stato arrestato (per già disposto i domiciliari) poiché, a seguito di un controllo nella propria abitazione è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e 1.950 euro in contati. Un tunisino di 51 anni è stato arrestato perché deve scontare 8 anni di reclusione per una condanna in via definitiva per spaccio di droga. L’uomo, latitante dal 2016 anno in cui è arrivata la condanna, è stato portato nel carcere di San Giorgio. Il terzo arresto riguardo un 34enne di origini napoletane, già conosciuto dalle forze dell’ordine. La misura è stata disposta a seguito dell’attività d’indagine svolta da personale del Commissariato, partita nel marzo 2023 che ha permesso di identificare il 34enne quale autore di numerosi furti, in danno di attività commerciali, stabilimenti balneari, furti di ciclomotori e ricettazione di biciclette, telefoni cellulari, perpetrati sul territorio di Viareggio e Lido di Camaiore per un totale di 25 capi d’imputazione contestati, negli ultimi tre mesi.

Una donna di 26 anni di Pietrasanta, è stata denunciata per non aver osservato un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Infine, tre uomini 35enni di origini peruviane, sono stati indagati in stato di libertà da personale della Squadra Volante, in quanto resisi responsabili di furto aggravato in concorso di capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 110 euro, asportati da due negozi della passeggiata di Viareggio. La refurtiva è stata poi riconsegnata ai negozianti.