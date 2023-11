Elezioni rinviate. E la Provincia agita i partiti

Strambi

Un dettaglio che riguarderà anche la Provincia di Lucca ( e un’altra quarantina di casi in tutto lo Stivale), dove l’attuale presidente Luca Menesini e la sua giunta vedranno il loro successori "entro 45 giorni a decorrere dall’ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali dal rinnovo della rappresentanza (legge n.562014)", come si legge nella disposizione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. "E chissenefrega", obietterà qualche lettore. Giusto. Ma la politica (italiana, e non solo quella a dir la verità) vive di elezioni continue. Soprattutto ora che i ’’posti’’ (pardon, le poltrone) si sono ridotti e anche gli ’’strapuntini’’ (le Province sono organi di secondo livello) fanno gola. Ma c’è dell’altro. In molti speravano (dentro ai partiti) di un ritorno all’elezione diretta da parte dei cittadini. Invece, nel documento, è stato, chiarito che, fino a che non venga approvato un nuovo assetto per gli enti provinciali e che questo sia approvato in sede legislativa, le Province interessate dalle elezioni dovranno procedere con elezioni di secondo livello per il rinnovo dei propri organi. In altre parole i presidenti e i consiglieri verranno “individuati“ tra coloro che sono già eletti e in base a un voto che tiene conto della grandezza dei Comuni (per cui chi ha più residenti ha un peso diverso da chi ne ha meno). Nei mesi scorsi, nel caso di una elezione di secondo livello, come ora confermato, erano circolati i nomi per il centrosinistra del sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, mentre per il centrodestra era stata ventilata l’ipotesi del primo cittadino di Lucca Mario Pardini. Ma eravamo nel campo delle indiscrezioni. Ora il rinvio rimette tutto in discussione. Perché dal momento che si voterà dopo le amministrative la geografia dei rapporti potrebbe cambiare. Così il peso dei “non allineati“ potrebbe essere decisivo. E lo stesso vale per le elezioni Europee, dove il peso di Viareggio e della Versilia sarà determinante. Chissà che il nervosismo che agita la politica locale in questo momento non sia ascrivibile proprio a questo. Ah, saperlo.