Elezioni rinviate. E la Provincia agita i partiti

Contrordine compagni: non si vota più. Nessun golpe, però. O, almeno, non apparente. Semplicemente un parere. Quello della conferenza Stato-Città ed autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha deciso "il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province – sia i consigli provinciali, sia i presidenti – nell’ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale, corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto".