Elezioni per il nuovo direttivo del Cro

È tempo di elezioni anche per lo storico Cro di Porta a Lucca, realtà le cui origini risalgono all’immediato dopoguerra. L’assemblea è stata convocata alla sede di via Garibaldi per domattina, dalle 10 alle 12, ed è finalizzata infatti al rinnovo del consiglio direttivo per il triennio 2023-2026. "Invitiamo i soci in regola con il tesseramento – scrive Giovanni Panconi a nome del direttivo uscente – a partecipare numerosi all’assemblea straordinaria, ringraziando fin da ora tutti coloro che potranno prendervi parte".