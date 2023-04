Elezioni, arrivano i big della politica Terzo polo, ecco la squadra di Mori

L’agenda delle elezioni amministrative si riempie di nomi altisonanti della politica nazionale pronti a venire in città a sostegno dei vari candidati. L’area più attiva al momento sembra essere quella del centrodestra, vedi la presenza del leader della Lega Matteo Salvini ufficializzata per il 17 aprile alle 10 al “Caffè Margherita“, in piazza XXIV Maggio a Tonfano, insieme ai candidati consiglieri del Carroccio che formeranno una delle tre liste in appoggio al candidato sindaco Alberto Giovannetti (le altre due sono Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia e Ancora Pietrasanta). Si mobilita anche il candidato Massimiliano Simoni, sostenuto da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta. Nomi e date vanno ancora confermati, ma l’intenzione è di portare a Pietrasanta la premier Giorgia Meloni, molto probabilmente negli ultimi dieci giorni pre-elettorali visto che la presidente nazionale di FdI in quel periodo sarà anche a Massa e a Pisa. Attesi altri big, sempre di FdI, quali i ministri Nello Musumeci, Daniela Santanchè, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida, nonché l’onorevole Giovanni Donzelli.

Nel frattempo anche il candidato sindaco di “Alternativa per Pietrasanta“ Luca Mori svela i 16 nominativi della lista, completata con oltre 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. "Otto uomini e otto donne – spiega il candidato del Terzo polo – provenienti dalla società civile che appartengono all’area liberale, popolare e riformista nella nostra Pietrasanta, ma soprattutto che vogliono rappresentare la discontinuità con una politica che negli ultimi anni ha fatto prevalere le divisioni anziché l’unità di intenti. Professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, impiegati e pensionati che hanno deciso di impegnarsi in prima persona e di metterci la faccia con l’unico intento di riportare i cittadini ad essere protagonisti nell’amministrazione della città". Come capolista è stata scelta Lucia Amadei, dirigente medico in pensione e figlia di Leonetto Amadei, uno dei nostri padri costituenti e presidente della Corte Costituzionale. Gli altri nomi in lizza per un posto da consigliere comunale sono Franco Baccani (direttivo regionale di Azione), Riccardo Bianciardi, Adriano Bigongiari, Maria Rosa Buratti, Maria Cristina Catinari, Chiara Corbellini, Enrica De Santi, Moira Edifizi, Lorenzo Gabrielli, Giovanni La Piano, Alessio Lombardi, Filippo Macchiarini (segretario comunale di Italia Viva), Antonio Orsucci (ex segretario comunale del Pd), Stefania Tommasi e Serena Maria Vezzoni.

Daniele Masseglia