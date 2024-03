Elettrodotto interrato: bando per cercare finanziatori privati

Elettrodotto interrato: l’obiettivo da tempo caldeggiato dal delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli sta per diventare realtà.

L’amministrazione ha infatti pubblicato l’avviso per cercare privati per il finanziamento dell’opera che promette di risolvere varie criticità: il traliccio che attraversa gran parte del territorio di Forte dei Marmi è da troppi anni oggetto di malumori da parte dei residenti che soffrono per le case deprezzate e per le problematiche relative alla presenza di un campo magnetico. Oltre ad aver bloccato ogni utilizzo sociale anche dell’immobile confiscato alla mafia in via Civitali. L’obiettivo perseguito consiste nella realizzazione di una variante che porti alla sostituzione della linea elettrica aerea Massa RT-Pietrasanta di proprietà Terna spa nel tratto interessante il Comune di Forte dei Marmi con un cavo interrato con conseguente incremento della grado di sicurezza per la salute pubblica nonché con indiretta ma conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato.

"A fronte di tali evidentissimi ed irrinunciabili benefici per la popolazione – sostiene l’amministrazione – si contrappone nell’immediato il costo necessario per sostenere tale iniziativa che dalle risultanze dello studio di fattibilità commissionato a Terna spa risulta attorno a 9 milioni di euro e che pertanto può essere affrontata solo in modo congiunto dalla sinergia tra pubblico e privato; in particolare si ritiene di poter integrare con risorse investite da privati proprietari di immobili che possano aver interesse a liberare i propri beni dalla presenza di tali reti aeree o comunque liberarsi dalla vicinanza delle stesse. Chi fosse interessato a contribuire al finanziamento di tale opera per il tratto di incidenza, può comunicarlo via pec a: [email protected] email: [email protected] entro il 30 giugno

