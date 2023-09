Elettrocardiogramma in farmacia Potenziata la struttura comunale "Sarà possibile con la telemedicina"

Con il vento costantemente in poppa dall’aprile 2018, quando la struttura fu trasferita da Porta a Lucca alla nuova sede sull’Aurelia in zona Conad, la farmacia comunale si appresta a compiere un ulteriore passo in avanti per potenziare la propria offerta e al tempo stesso venire incontro alle esigenze dei cittadini. La novità si chiama telemedicina, cosa che consentirà di effettuare esami e visite specialistiche, ad esempio l’elettrocardiogramma, senza più doversi rivolgere per forza all’ospedale “Versilia“ o alle cliniche private. Il progetto di evoluzione dell’attività, la cosiddetta “farmacia dei servizi”, è stata presentata all’amministrazione comunale dal presidente Gianluca Duranti supportato dalla direttrice Rita Biliotti, dal direttore dell’Azienda speciale farmaceutica Davide Marchi e da una rappresentanza del Cda.

"A maggio, durante l’ultimo congresso di Cosmofarma – ricorda Duranti – il presidente di Federfarma Andrea Mandelli e il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato a fronte delle sempre più pressanti difficoltà in cui si trovano le aziende sanitarie locali hanno chiesto aiuto alle farmacie, da sempre considerate come primo ‘approdo’ del cittadino-paziente". Nuove opportunità che erano nate durante l’emergenza Covid, come ha sottolineato la dottoressa Biliotti: "Parliamo di attività mai consentite prima di allora, in particolare sul fronte dei servizi sanitari. Si pensi ad esempio alle vaccinazioni. Ma se il farmacista può compiere l’atto medico, tuttavia non può emettere referti diagnostici: operazione che può essere completata attraverso il sistema di telemedicina".

Sarà una connessione telematica farmacia-Asl a rendere validi esami e visite specialistiche eseguite fisicamente alla farmacia comunale, su appuntamento, con un risparmio di risorse per l’Asl e di tempo per il cittadino. "Mi piace questo progetto – interviene il sindaco Alberto Giovannetti, presente all’incontro insieme agli assessori Tatiana Gliori e Matteo Marcucci – perché offre qualcosa in più alla comunità anche in termini di certezza sulla cura della propria salute: sapere che possiamo dare un’alternativa efficace ed efficiente sia alle lunghe liste d’attesa che troviamo in ospedale sia alla diagnostica privata, non accessibile a tutti, è un’ottima cosa". Per affrontare questa trasformazione, infine, i locali dovranno essere adeguati e ampliati: lo staff dell’Azienda speciale farmaceutica sta raccogliendo i preventivi di spesa da diverse aziende per comporre tutto il piano di lavoro.