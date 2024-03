Elena Navari va in pensione . L’ultimo giorno in divisa dell’agente

Lascia la divisa la vigilessa per eccellenza, "fortemarmina figlia di fortemarmini", come tiene a sottolineare. Il commissario Elena Navari il 1° giugno andrà ufficialmente in pensione ma, dal punto di vista operativo, ha già salutato i colleghi per un lungo periodo di ferie preludio al suo definitivo ritiro. Il suo ultimo giorno in divisa è stato accolto con affetto da cittadini e commercianti di zona e la sera a quel pizzico di dispiacere si è aggiunta la commozione quando la figlia Martina l’ha aspettata a casa con torta, pioggia di coriandoli e palloncini. Elena Navari ha speso più di 40 anni a servizio della comunità, intraprendendo giovanissima la carriera: è entrata il 1° giugno 1981 come agente stagionale e prima donna del comando di Forte dei Marmi e il 1° luglio 1982 ha firmato l’assunzione in organico a tempo indeterminato, continuando a macinare concorsi per i gradi di maresciallo, tenente e poi commissario funzionario. "In sostanza sono nata in via Piave – racconta Navari – e la grande soddisfazione è stata di aver operato 43 anni sempre a Forte dei Marmi per la mia comunità. Il periodo più bello è stato quando ero responsabile della polizia giudiziaria nel settore anti contraffazione ai tempi dell’assessore Angelo Barberi ha dato tanto sostegno al gruppo. Anche il console americano si complimentò per l’impegno messo in campo contro la contraffazione. Lavoravamo anche 48 ore di fila con entusiasmo e non c’erano soldi in più o medaglie. Ricordo con orgoglio anche i 20 giorni che ho fatto in missione volontaria a Norcia quando c’è stato il terremoto: un’esperienza umanamente formativa che mi ha legato a quel territorio".

Tra l’impegno in ufficio e la difficile mansione ’on the road’, Elena Navari ha visto passare personaggi e vissuto situazioni che sono mutate anche alla luce del cambiamento che ha assunto la figura dell’agente della municipale. "Il clima paesano di un tempo – spiega – che ho trovato quando ho vestito la divisa appena diciannovenne non c’è più. Oggi il rapporto col cittadino è più distante, complice l’eccesso di burocrazia. Senza contare la maleducazione più forte in cui ogni agente può imbattersi. Ricordo che anche chi aveva la Ferrari chiedeva sommessamente se poteva lasciare l’auto solo per un attimo in divieto. Anche il nostro passaggio generazionale è indice del cambiamento: noi volevamo costruire con entusiasmo un corpo di polizia, oggi spesso si fa il concorso da vigile solo per trovare un lavoro come un altro".

Francesca Navari