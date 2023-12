Elemosina negata, perde la testa. Commesse insultate e minacciate

Vestito bene, trolley a rimorchio, italiano di mezza età senza accenti particolari, basso e tarchiato, testa rasata. Quando si è presentato in alcuni negozi del centro storico per chiedere un’offerta in denaro nessuno avrebbe mai immaginato il diluvio di insulti e minacce che di lì a poco avrebbero travolto le titolari, “colpevoli“ di avergli negato l’elemosina. In un caso, addirittura, dopo essere uscito in strada a una delle due ha urlato “Ti ammazzo“. Lo sconcertante episodio è avvenuto pochi giorni fa tra via Mazzini e via Stagi, intorno alle 9, con i carabinieri della stazione di Pietrasanta chiamati ben due volte.

Nonostante le ricerche, dell’aggressivo mendicante – è questa l’ipotesi più credibile – non è stata trovata traccia. Almeno tre i negozi visitati: in uno l’uomo è stato subito “rimbalzato“ dal titolare senza problemi, idem alla sede della Misericordia, ma in altri due è scoppiato il trambusto. Il primo caso è avvenuto in via Mazzini, con l’uomo che di fronte al rifiuto della titolare, che ha poi chiamato i carabinieri, le ha dato della “bugiarda“ e della “cretina“, proseguendo poi il suo peregrinare. A quel punto ha provato alla Misericordia, ricevendo picche pure lì ma senza sbraitare, poi è andato in via Stagi con lo stesso copione. Dopo aver incassato senza fiatare il “no“ secco del titolare di un’attività, ha letteralmente perso la testa quando la titolare di un’altro negozio gli ha spiegato di voler donare le offerte ad alcune associazioni di volontariato. Approfittando forse del fatto di avere davanti una donna, ha dato vita a uno show inqualificabile aggredendola verbalmente.

"Sono ancora sconvolta – racconta la commerciante – tanto che all’inizio ci ho messo 15-20 minuti a riprendermi. Quando gli ho spiegato che non facevo offerte, se non alle associazioni di volontariato, prima ha sbuffato e poi ha risposto che i commercianti sono tutti ’bugiardi’. Ma è nulla in confronto a quello che è successoo dopo. Una volta uscito ha minacciato di ’sfondarmi’ il negozio e di dargli fuoco, fino a gridarmi ’Ti ammazzo’. Ho chiamato i carabinieri: è andata bene, ma sono ancora scioccata".

