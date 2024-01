Eleganza e mondanità. Una storia di successi

Le seggiole impagliate e i tavolini in legno raccontano una leggenda eterna di divertimento, mondanità ed eleganza. Capace di scrivere la storia d’Italia. Oggi la Capannina china il capo forzatamente al mutare di clientela e modo di divertirsi che sicuramente mai avrebbe immaginato Achille Franceschi che nel 1929 ripulì un vecchio capanno sulla spiaggia e si inventò un punto di socializzazione, dotandolo di un banco bar per servire bevande e pasticcini, un grammofono a manovella per allietare i clienti e tavolini sui quali giocare a carte. Un’intuizione lungimirante che trainò il turismo di Forte dei Marmi: negli anni Trenta era di moda sedersi ad un tavolo della Capannina al tramonto e sorseggiare un Negroni. Qui c’erano nobili come Della Gherardesca, Rucellai, Rospigliosi e Sforza; poeti ed intellettuali del calibro di Repaci, Ungaretti, Montale, Levi e Pea. Nel 1977 a comprare il locale (con la denominazione immutata di “Capannina di Franceschi”) sono stati Gherardo Guidi e la moglie Carla, che hanno tenuto alta la proposta della night life con soubrette, show, disco dance e spazio pianobar sempre gettonatissimi. Qui sono state girate – 40 anni fa – le scene cult della celebre pellicola "Sapore di mare" e sempre negli spazi della Capannina si vocifera abbia voluto consumare uno degli ultimi aperitivi Oriana Fallaci, consapevole di essere alla fine della propria vita. Solo il periodo della pandemia era riuscito a fermare la musica del locale, unico a garantire una programmazione tutto l’anno. Il patron Guidi anche da quell’esperienza aveva tratto l’idea di lanciare le cene con distanziamento nella pista da ballo. Poi la ripartenza a metà, niente più cucine e attive e solo dance music amata dai giovanissimi.

Fra.Na.