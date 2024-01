Elargite sei medaglie d’onore. Ecco i militari versiliesi decorati

Ieri mattina, nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, la Prefettura ha elargito sei medaglie d’onore: i riconoscimenti sono stati concessi alla memoria di cittadini versiliesi e lucchesi, deportati militari e internati nei campi di concentramento. La prima medaglia è andata alla memoria di Paris Barsotti, nato nel ’23 a Massarosa: richiamato alle armi nel ’42 e promosso soldato scelto, l’anno successivo si trova a Bolzano al momento dell’armistizio. Catturato dai tedeschi, viene deportato in Germania e in seguito internato in un campo di concentramento vicino a Vienna, dove viene impegnato nel lavoro coatto in una fabbrica di munizioni. Viene liberato nel ’45 in Ungheria e fa ritorno in Italia nello stesso anno.

Sono ben tre i camaioresi a cui la Prefettura ha dato una medaglia. Il primo è Osovio Benassi, nato nel ’24 e richiamato alle armi nel ’42 in un reggimento degli Alpini. Catturato dai tedeschi, viene deportato in Germania come internato militare italiano. Dal ’44 non si hanno più sue notizie e il comando militare di Lucca lo dichiara disperso nel novembre del ’46. La seconda figura insignita della medaglia d’oro è quella di Mario Matteucci, nato nel ’20 e arruolato nel Genio ferrovieri. Anche lui, al momento dell’armistizio, era di stanza a Bolzano. Preso prigioniero dai tedeschi, viene inviato nel campo di concentramento di Bonn, in Renania. Viene liberato nel ’45. Il terzo camaiorese è Celso Pieraccini di Nocchi, nato nel ’17. Volontario dell’aeronautica, nel ’42 viene esonerato dalla carica di pilota militare per una malattia professionale e passato al ruolo servizi. Il 9 settembre del ’43 viene catturato dai tedeschi a Tirana, in Albania. Internato a Ostrava, in Cecoslovacchia, rientra in Italia alla fine di agosto del ’45.

Il quinto militare decorato con la medaglia è Achille Bascherini di Strettoia. Nato nel ’23, a vent’anni viene assegnato agli Alpini. Anche lui è catturato dai tedeschi dopo l’armistizio e passa due anni di prigionia in Germania. Il sesto premiato nel corso della cerimonia di ieri è Giuseppe Morchio, nativo di Torriglia in provincia di Genova.

Nell’occasione, il capitano Marco Colella, comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio, ha ricordato le figure di Massimo Tosti, capitano dei carabinieri reali, e del brigadiere Giuseppe Ippoliti. Inoltre, il tenente Gianmarco Vitale, della Guardia di finanza di Lucca, ha ricordato Claudio Sacchelli, originario di Seravezza, finanziere scelto e medaglia d’oro al merito civile. I tre militari si sono distinti per aver aiutato gli ebrei a mettersi in salvo.

RedViar