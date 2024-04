Educazione zero waste. Protagonisti gli studenti delle scuole

VIAREGGIO

Si è tenuto ieri mattina, con grande successo, l’incontro dedicato agli studenti delle scuole Viani “La plastica, i suoi viaggi nel nostro ambiente“. Una riflessione sui viaggi che fanno le plastiche che passano dalle nostre mani tutti i giorni, sia che vengano differenziate, sia che vengano abbandonate. Un pensiero sull’impatto che creano su di noi e sull’ambiente e un’osservazione su cosa possiamo fare per limitarne le conseguenze dannose.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con iCare, Sea Ambiente, SeaRisorse, Mare Vivo onlus e Zero Waste Italia, rientra in una serie di approfondimenti promossi dal Comune e dall’Osservatorio rifiuti zero che si stanno svolgendo all’interno delle scuole.

Gli studenti hanno avuto l’occasione di vedere il documentario d’inchiesta “Plastica Connection“, presentato in esclusiva dalla giornalista inviata di Presa diretta - Rai3, Teresa Paoli, e hanno potuto interagire con l’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi, il presidente di iCare Moreno Pagnini, la presidente di Sea Risorse Valentina Ceragioli, l’amministratore unico di Sea Ambiente Matteo Trumpi, la referente Zero Waste Italia Laura Lo Presti, la delagata di MareVivo Marina Gridelli e il dottor Duilio Francesconi.