Educazione stradale. Municipale nelle scuole

La polizia municipale di Camaiore guidata da Claudio Barsuglia è ancora una volta in prima linea nello sviluppo di iniziative e politiche rivolte alla sicurezza stradale. Nei giorni scorsi, gli agenti sono stati protagonisti di una bellissima esperienza con le sezioni C, D, E ed F della scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’ di Capezzano Pianore, che hanno aderito al progetto "Cresco sicuro, educazione alla legalità" organizzato proprio dalla Municipale in collaborazione con l’amministrazione.

"Grazie al personale del comando della Municipale, che con pazienza, empatia e professionalità ha spiegato ai bambini, attraverso giochi e percorsi, il significato e il rispetto delle principali regole dei pedoni – il commento del comandante Barsuglia e dell’assessore Luca Mecchi –; le bambine e i bambini hanno partecipato con entusiasmo e curiosità, soprattutto quando hanno potuto vedere l’auto di servizio, sentire il suono della sirena e parlare alla radio con la centrale operativa. Il progetto si è concluso con la cerimonia di consegna delle ‘patenti del pedone’ direttamente dalle mani del comandante e degli agenti che hanno sviluppato il progetto".

Le insegnanti ringraziano il corpo della Municipale, con l’auspicio che questa importante esperienza educativa si possa ripetere nei prossimi anni. Le stesse insegnanti si sono impegnate a promuove il ‘Movimento articolo 230’ (lanciato proprio dalla Municipale di Camaiore) che ha l’intento di colmare il grande vuoto della cultura della sicurezza stradale. A tale proposito, l’amministrazione e il comando della Municipale chiedono di aderire al ‘Movimento articolo 230’ sottoscrivendo la petizione su sito www.educazionestradalescuole.it.