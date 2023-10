Educazione alimentare: "L’obeso rischia la vita"

Quali sono i rischi connessi all’obesità? E qual è la strategia giusta per perdere peso? Lo abbiamo chiesto alla dietista Giulia Falcini, in forza alla Croce Verde di Viareggio. La dottoressa è chiara: "L’obesità viene definita come una malattia cronica, progressiva e recidivante. La diagnosi si fa utilizzando l’indice di massa corporea, il rapporto tra peso in chili e altezza in metri al quadrato: quando l’indice di massa corporea è maggiore o uguale a 30 si parla di obesità. Questa rappresenta un fattore di rischio per numerose patologie, tra cui il diabete mellito di tipo 2, l’iperestensione arteriosa, patologie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Il tessuto adiposo, in particolare nella zona addominale, agisce come un organo capace di influenzare varie funzioni dell’organismo tra cui infiammazione, rischio di trombosi e insulino-resistenza".

"Spesso – aggiunge Falcini – si pensa che il peso sia il semplice risultato del bilancio energetico tra calorie assunte e consumate, ma concorrono numerosi fattori di natura comportamentale, oltre a cause genetiche e fattori socioambientali che possono essere solo in parte modificabili. L’obesità sembra associata a una maggiore insorgenza di depressione e ansia. Bisogna anche considerare tutti i fattori di stress a cui le persone con obesità sono sottoposte, vivendo in una società in cui lo stigma del peso è profondamente radicato, per cui al peso vengono erroneamente associate caratteristiche caratteriali come pigrizia e indolenza, stereotipi la cui presenza è dimostrata in ambiti diversi della vita, dall’ambiente scolastico a quello lavorativo. Questo pregiudizio è spesso diffuso anche tra il personale sanitario, motivo per cui può essere difficile per i pazienti con obesità ricevere il necessario ascolto e una cura appropriata".

Ma occhio alle diete fai-da-te: "Oltre a esporre al rischio di carenze nutrizionali, possono produrre un approccio malsano con l’alimentazione. Le diete molto restrittive non personalizzate possono essere difficili da mantenere sul lungo periodo, e quindi risultare fallimentari causando un senso di sfiducia verso se stessi".

Questi i consigli per chi vuole perdere peso: "Rivolgersi sempre a personale sanitario qualificato che possa impostare una dieta basata su criteri scientifici, che garantisca un apporto calorico adeguato, non escluda nessun alimento e preveda modiche nello stile di vita. E poi – conclude la dottoressa – è importante impostare un percorso di educazione alimentare".

Daniele Mannocchi