"Edizione spettacolare, grazie Viareggio"

VIAREGGIO

Sotto un caldo sole, quasi estivo, il Carnevale 2023 ha vissuto il suo ultimo atto con la cerimonia di premiazione.Sul grande palco centrale si sono alternati tutti i Maestri premiati, ma anche qualche performer. Ai lati dello stesso erano poi stati parcheggiati i tre carri di Prima Categoria ‘Una storia fantastica’, ‘Evoluzione della specie’ e ‘Ridi pagliaccio’ e la mascherata ‘L’umanità ha perso il filo’, rispettivamente di Jacopo Allegrucci, Cinquini-Cirri, Lebigre-Roger e Matteo Raciti. Opere allegoriche che hanno ripreso anche vita, con qualche movimento e soprattutto grazie alla verve delle maschere. A salire per primi sul palco il vice sindaco Valter Alberici, che ha fatto le veci del sindaco Del Ghingaro assente, la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci ed il governatore della regione Toscana Eugenio Giani. Quest’ultimo, che non ha perso anche l’occasione per farsi qualche selfie con le maschere presenti, ha ricordato "l’importanza di una manifestazione che cresce di anno in anno da quando al timone c’è la presidente Marcucci". Marcucci ha voluto condividere la gioia "per un’edizione da record con tutta la squadra della Fondazione e dei tecnici", rimarcando anche l’importanza di una azzeccata pubblicità: "Viareggio ha festeggiato degnamente i 150 anni della sua festa principe e mediaticamente è stata molto presente". I premi: Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini, ex aequo con Libero Maggini per l’Opera più brillante (Eros Canova); Marella Sampieri per ‘GoodBye blue sky’, miglior bozzetto (Guidobaldo Francesconi); Luciano Tomei-Antonino Croci, ex aequo con Luigi Bonetti per il miglior Costume dei figuranti. Costumi, quelli di ‘Una macumba per dire basta’ ha annunciato Marcucci: "Che sfileranno alla parata del 4 luglio per la festa di indipendenza degli Stati Uniti". Poi il podio delle Maschere Isolate con i raggianti rampolli Michelangelo Francesconi: "La mia è stata una crescita costante. Adesso mi sento maturo per provare qualcosa di più complesso", Andrea Giulio Ciaramitaro e gli ex aequo Lorenzo Paoli e Alessandro Vanni. Ed ancora Lebigre-Roger per il Movimento più spettacolare (Renato Verlanti); Stefano Di Giusto Critica (Giovanni Lazzarini): "La dedica è a Libero Maggini e Franco Malfatti"; Carlo e Lorenzo Lombardi ex aequo con Susanna Carofiglio per la Fantasia (Sergio Baroni); Alessandro Avanzini ex aequo con Matteo Raciti, che allo stesso Avanzini ha dedicato il premio: "Perché lui mi ha permesso di entrare in questo mondo”, per l’Allegoria (Silvano Avanzini); Fabrizio e Valentina Galli Tradizione (Carlo Vannucci); Modellatura (Alfredo Morescalchi) ai Cinquini-Cirri; Colore (Antonio D’Arliano) a Roberto Vabnnucci. Poi il podio delle Maschere di Gruppo con Ghiselli-Franceschini, Giacomo Marsili ed un commosso Raciti: "Ho scommesso su di me. Ai ragazzi dico di credere nei propri sogni". A seguire il podio della Seconda Categoria con Priscilla Borri: "Il Carnevale deve difendere i suoi artisti", Breschi e Carlo Lombardi: "Stavolta in Prima Categoria voglio lasciare il segno". Infine il podio di Prima Categoria con Jacopo Allegrucci: "Ringrazio la mia squadra e sono orgoglioso di aver vinto anche il premio Scenografia Alfredo Pardini", Cinquini-Cirri e Lebigre-Roger.

Sergio Iacopetti