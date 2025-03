"Edizione 2026. Ci proponiamo per la partenza"

Sulla corsa ciclistica della Tirreno-Adriatico annuncio a sorpresa dell’assessore allo Sport di Viareggio, Rodolfo Salemi. "Apprendo con simpatia i continui riferimenti a Viareggio da parte del sindaco di Camaiore e lo ringrazio per l’attenzione che riserva a un Comune diverso da quello che amministra. I rapporti di Viareggio con Rcs sono costanti, sia per il Giro d’Italia, che ospiteremo per il terzo anno consecutivo, che per la Tirreno-Adriatico, al punto da esserci proposti come possibile sede di partenza dal 2026, visto anche il rapporto storico di amicizia, in memoria dei trabaccolari, che ci lega con San Benedetto del Tronto, sede di arrivo della Corsa dei due Mari. Non ho interesse a contraddirlo, ma è evidente che quanto afferma il sindaco di Camaiore non corrisponde alla verità".