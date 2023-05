Edilizia residenziale Lavori sugli alloggi Erp Arrivano i soldi dal Pnrr

Il Pnrr finanzierà importanti lavori sulle case di edilizia residenziale pubblica a Camaiore, grazie al lavoro di Erp Lucca e del Comune che hanno collaborato per intercettare questi importanti fondi. Le operazioni interesseranno gli immobili Erp di via Sterpi, via delle Serre, via Monticello e via Grotti: un totale di 22 alloggi interessati, che subiranno importanti opere strutturali e manutentive per il miglioramento della qualità della vita dei residenti.

In particolare, verranno sostituiti integralmente gli infissi esterni deteriorati, così da garantire elevate prestazioni di trasmittanza e avanzate proprietà in termini di isolamento acustico e termico, e saranno cambiati gli impianti di riscaldamento, con relativa installazione di nuove valvole termostatiche, in modo da allinearli alle normative attualmente vigenti in termini di efficientamento energetico. In più, verranno effettuati interventi edili di ristrutturazione mirati alla risoluzione di alcune lacune impiantistiche degli edifici. I lavori saranno finanziati per intero con fondi del Pnrr: 341mila euro totali, e saranno effettuati tra 2023 e 2024.

"Sono soddisfatto per l’assegnazione di questo bando, che sottolinea ancora una volta l’importanza di saper sfruttare bene i finanziamenti Pnrr", dichiara l’assessore al patrimonio Luca Mecchi. "Dare dignità agli alloggi popolari e alle famiglie che vi abitano è una priorità assoluta dell’amministrazione – aggiunge l’assessore al sociale Anna Graziani –; un risultato, questo, che premia il continuo contatto quotidianamente coltivato con Erp, soggetto gestore degli immobili: insieme riusciamo così a intervenire per migliorare davvero la qualità della vita di chi vi risiede".

