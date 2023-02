Edilizia popolare, votato l’odg

Discussione accesa in consiglio comunale sulle aree di edilizia economica popolare: l’ordine del giorno è stato approvato, ma il dibattito si è scaldato sulla mancata previsione di tali aree nel piano operativo attuale. La giunta Pierucci opta infatti per l’utilizzo e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente con l’obiettivo di non consumare suolo e sfruttare quello che già esiste. Le minoranze invece hanno difeso le scelte della vecchia amministrazione di centro destra specie riguardo alla scelta delle vecchie aree B3 per costruire la prima casa ai figli. Alla fine l’ordine del giorno è stato messo ai voti ed è passato a maggioranza. le questioni urbanistiche torneranno poi anche nelle prossime sedute del consiglio comunale di Camaiore.