Edificio dei Frati. Inagibile in parte dopo il crollo

Parziale revoca dell’ordinanza di inagibilità dell’immobile dei Padri Camilliani a Vittoria Apuana dopo il crollo del tetto il 27 ottobre scorso. Il 18 novembre è stata infatti depositata la perizia dell’ingegner Luca Giometti con indicazioni sulla consistenza e le tempistiche di realizzazione delle opere di mitigazione e confinamento per evitare ulteriori possibili collassi con pericolo per persone o cose. Nel dettaglio i locali i locali in uso al Centro di Aggregazione “Il Mandala” e al Complesso Bandistico di Forte dei Marmi non necessitano interventi e si possono considerare sicuri. Per i Locali in uso alla Misericordia "si ritiene di intervenire nella sola stanza nella quale si è individuata la crepa sul controsoffitto, ripristinando l’intonacatura ed eventualmente andando a sostituire parti dell’orditura in legno qualora si riscontrasse una flessione eccessiva". Più critiche le condizioni degli spazi della Corale, dove si è registrato il collasso del solaio. Qui è prevista la rimozione delle macerie al piano terra, demolizione delle parti rimanenti di controsoffitto in incannicciato, rimozione della parte di controsoffitto in listelli in legno appesa alle travi di copertura mediante cavi metallici al fine di alleggerire il carico gravante sulla copertura e la sistemazione di una copertura in lastre ondulate o lamiera grecata". La perizia – contenuta dall’ordinanza – ritiene poi di "delimitare gli accessi al locale uso autofficina a seguito del riscontrato cattivo stato di manutenzione e abbandono, tale da evitare possibili situazioni di pericolo a seguito di danni che si potrebbero verificare".