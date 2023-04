Eco-volontari all’opera Parchi ripuliti dai rifiuti

È tornato, almeno in parte, il decoro nei parchi di viale Oberdan e di via Roma grazie ai volontari di Insieme si può per Camaiore, che nella mattinata di domenica hanno dato vita ad un proficuo intervento di pulizia nel centro della città. Raccolto rifiuto di vario genere fra cui, molte (troppe) bottiglie di vetro, lattine, preservativi

- è bene sottolineare che stiamo parlando di parchi addetti anche al divertimento dei bambini - ed anche una carcassa di bicicletta. Un lavoro per la collettività ma che, evidentemente, poco importa a coloro che sono sprovvisti del benché minimo senso civico.

"Purtroppo – racconta deluso Fausto Giovannini – dopo aver pulito, nel pomeriggio, siamo ripassati dai due parchi per controllare. Con immenso dispiacere abbiamo trovato nuovi rifiuti per terra. La nuova abitudine poi, pare sia quella di disfarsi delle sigarette elettroniche semplicemente abbandonandole dove smettono di funzionare. Evidentemente i ragazzi non hanno ben chiaro come e dove disfarsene".

Il prossimo appuntamento è fissato per domani in collaborazione con PlasticFree, al piazzale di fianco al negozio Incaba per una nuova iniziativa che verrà poi bissata il 6 maggio.

Sergio Iacopetti