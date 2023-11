“Echi di gioia“: concerto dei talenti in S. Ermete

Echi di gioia: concerto per tromba e organo con Roberto Rigo, tromba, e Stefania Mettadelli organo. (foto). L’evento musicale è domani alle 17 nella Chiesa di S. Ermete. E’stato organizzato dalla Fondazione Villa Bertelli. L’evento è a ingresso libero. I due musicisti, di calibro nazionale, proporranno un repertorio di rinomate arie classiche. Figlio d’arte, Rigo ha collaborato in qualità di Prima Tromba con le più importanti orchestre italiane. Stefania Mettadelli ha frequentato seminari, corsi e masterclass in Italia e all’estero. Svolge intensa attività concertistica nei principali festival organistici in Italia ed all’estero è anche organista titolare della Chiesa di San Sebastiano-Massa.