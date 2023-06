Ecco una dolce melodia "Speranza per il musicale"

di Martina Del Chicca

Ci sono (quasi) riusciti. Credendo nel valore, anche formativo, della musica; nella condivisione di un’idea, per cui all’istruzione si devono risorse e non tagli; e nella forza della mobilitazione, come forma di resistenza. Studenti, famiglie e personale scolastico, tutti insieme, in coro, sono riusciti a “mandare in tilt“ l’algoritmo che governa la pubblica istruzione. Quello che aveva portato l’Ufficio scolastico regionale, sulla base di un decreto legge nazionale, a sopprimere l’indirizzo musicale alla scuola media “Gragnani“ di Torre del Lago e “Viani“ di Viareggio, perché la nuove classi non hanno raggiunto la soglia limite di 18 iscritti (valido per le grandi città come per i piccoli centri).

Per il momento le nuove prime, alle “Gragnani“ e alla “Viani“ restano infatti formate; "Dalle interlocuzioni con l’Ufficio scolastico regionale e con quello provinciale – spiega il dirigente scolastico delle “Viani“, Antonio Debidda – abbiamo ricevuto un riscontro positivo, e sono state date rassicurazioni importanti. In fase di assegnazione dell’organico di fatto dovrebbero essere infatti garantite delle ore aggiuntive che ci permetteranno di dare seguito al corso didattico". È ancora presto per dire che il “musicale“ è salvo, "la certezza potrebbe arrivare a settembre o forse prima. Ma viste le premesse – aggiunge il dirigente – le iscrizioni all’indirizzo oggi restano confermate".

È passato più di un mese da quando la notizia della soppressione dell’indirizzo musicale nelle due scuole, compresa quella che abita nella terra di Puccini, ha cominciato a circolare tra i corridoi. E da quando le famiglie hanno organizzato il primo presidio di fronte alla “Viani“ (era il 20 di aprile). Poi il grande corteo che ha abbracciato i luoghi del maestro Giacomo Puccini, il flash mob con gli tre orchestrali del Festival Pucciniano, la petizione... "E in tutto questo il sostegno dell’amministrazione, delle forze politiche, delle istituzioni è stata una spinta importante. Personalmente – conclude il dirigente Debidda – devo dire che, pur nella difficoltà del momento, è stato bello percepire tanto interesse e attaccamento per la scuola e per questo indirizzo".

E bella è anche la lezione arrivata dalla scuola, dalle “Viani“ e dalle “Gragnani“, per chi ha smesso di sperare. Di credere che il corso delle cose non possa essere invertito, che l’istruzione possa essere sacrificata sull’altare dei bilanci e da un algoritmo. E allora, in attesa dell’ufficialità, lunga vita allla musica e al “musicale“.