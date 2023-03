Ecco un altro regalo de La Nazione Sabato il poster del carro vincitore

È in arrivo un altro bel regalo di Qn-La Nazione ai nostri lettori. Dopo il libro che ha riscosso un successo strepitoso, ben oltre le nostre aspettative, è in arrivo sabato il poster del carro che ha trionfato nell’edizione numero 150 del Carnevale di Viareggio, "Una storia fantastica" di Jacopo Allegrucci. Il poster sarà sabato in edicola e sarà distribuito in omaggio con il giornale. Come abbiamo fatto con il libro, il consigli che diamo è lo stesso. Quello di prenotare una copia de La Nazione dal vostro edicolante per non correre il rischio di restare a mani vuote.

Il poster propone il carro di Allegrucci in un bello scatto fatto da da Carlo Francesconi. Un’iniziativa è stata resa possibile grazie al patrocinio della Fondazione Carnevale e del Comune di Viareggio e al sostegno di ICare e Farmacity. Il poster è realizzato in carta patinata e, come detto, sarà distribuito gratuitamente in edicola con una copia di Qn-La Nazione. Potrà essere appeso o conservato in un cassetto insieme ai ricordi più belli legati al Carnevale.

Un omaggio dunque dedicato ai lettori per concludere in bellezza questo entusiasmante mese. Per lasciare un ricordo di questo Carnevale; e, grazie ai richiami dei mascheroni eterni che affollano il carrozzone del cantastorie, anche tutti i Carnevali di ieri. Jacopo Allegrucci in “Una storia fantastica“ è riuscito a condensare tutto il meglio di questi centocinquant’anni.