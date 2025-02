Ecco le panchine dell’amore in piazza Carducci. Per San Valentino sarà possibile farsi un selfie

In piazza Carducci arrivano le panchine dell’amore. L’originale iniziativa tutta dedicata a San Valentino è promossa dalla Pro Loco di Seravezza per creare un punto di attrazione nel cuore del paese: chiunque potrà scattare il proprio selfie di coppia (ma non solo visto che potranno rappresentare il sentimento anche rapporti di amicizia o genitoriali) in una delle panchine presenti al ponte della passerella e al Puntone. Sono gradite le foto più originali e fantasiose, divertenti e meno statiche. Poi le immagini potranno essere postate taggando la Pro Loco di Seravezza con gli hashtag #prolocoseravezza #loveisseravezza così da rendere viralissime le panchine dell’amore e regalare, allo stesso tempo, una cartolina promozionale (e tutta romantica) del territorio.