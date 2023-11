Ecco le "Magie di Natale". Quest’anno arriva pure il villaggio di Santa Claus

Archiviato il ponte di Ognissanti, da lontano (ma neanche troppo) iniziano ad arrivare i primi sentori di atmosfera natalizia. Luci e festoni vanno ancora recuperati dalle soffitte, ma le istituzioni hanno già messo in moto le macchine per organizzare eventi e iniziative di richiamo che possano attirare visitatori sul territorio per dare una boccata d’ossigeno al tessuto commerciale locale, sempre più strangolato dalla concorrenza feroce dei grandi centri commerciali e soprattutto dell’online a portata di pollice.

A Massarosa, nello specifico, le iniziative ricadono sotto l’ombrello delle tradizionali "Magie di Natale". "I mercatini sono confermati, come da tradizione – spiega l’assessore alle attività produttive Fabio Zinzio – e ieri sono scaduti i termini per presentare la domanda per l’organizzazione". Il calendario si apre domenica 3 dicembre con il mercatino di Piano di Mommio; si prosegue venerdì 8 dicembre – non è domenica ma è comunque festa – con la frazione di Stiava; poi domenica 10 ci si sposta nel capoluogo e domenica 17 la rassegna si chiude a Piano di Conca.

Ma in mezzo a tante conferme, quest’anno c’è una grande novità che arriva proprio a ridosso del Natale. "Abbinato al mercatino di Massarosa ci sarà il tradizionale presepe vivente allestito nel centro storico del capoluogo, realizzato grazie alla collaborazione con il gruppo di volontari che se ne occupa fin dalla prima edizione – continua Zinzio –; il 17 invece ci sarà il presepe vivente a Bozzano, dove il paese si riunisce per portare in scena un suggestivo presepe in notturna. Novità assoluta sarà il villaggio di Babbo Natale: quest’anno in ogni frazione, in aggiunta agli stand delle “Magie di Natale”, ci sarà un villaggio di Babbo Natale in piena regola con elfi e folletti che accompagneranno i più piccoli a salutare Babbo Natale".

La rassgna è organizzata dal comune di Massarosa. E l’assessore Zinzio tiene a sottolineare la grande singergia che si è creata con il tessuto locale. "Come da tradizione, è un momento di festa nelle nostre frazioni e che porta una boccata d’ossigeno ai commercianti – conclude l’assessore –; voglio sottolineare anche la loro grande collaborazione e disponibilità per allestire al meglio i centri dei nostri paesi". Si scaldano i motori dunque in vista delle quattro iniziative tradizionali che, assieme al presepe vivente di Bozzano e, perché no, alla festa del Comune, rendono speciali le settimane di avvicinamento al Natale sul territorio di Massarosa.

Daniele Mannocchi