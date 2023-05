Ecco la grande casa dei nonni Il sogno della famiglia Pezzini presto diventerà una bella realtà

di Martina Del Chicca

L’ombra dei grandi tigli si appoggia come una carezza sul complesso di case in costruzione che affacciano su via dei Comparini, al Campo d’Aviazione. E una carezza è stato anche l’ultimo gesto di Pasquale ed Olga Pezzini, che quasi vent’anni fa hanno lasciato in eredità i loro beni per garantire un futuro sereno alla comunità dei più fragili: anziani e disabili. E proprio grazie a quel prezioso lascito la “Fondazione Pezzini“, costituita nel 1998 ad opera di Misericordia e Croce Verde, ha potuto dar seguito all’ultima volontà di Pasquale ed Olga: realizzare un complesso abitativo comunitario per assicurare un casa accogliente a chi attraversa la vecchiaia in solitudine o in condizioni di disagio. Garantendo comunque piena autonomia e indipendenza. In una parola libertà. E uno dei 22 appartamenti di quel complesso – 18 destinati alle coppie e 4 a persone singole – potrebbe ospitare presto anche Luciana Betti.

La sua storia, la storia di “Nonna Viareggio“, l’abbiamo raccontata proprio su queste pagine pochi giorni fa. Luciana ha 91 anni, nessun parente vicino, e vive da sola in un prefabbricato di legno in un campo privato nel padule di Bicchio. Tolte le spese per l’affitto e le utenze, senza più il sostegno del piccolo reddito di cittadinanza che ha potuto percepire fino a dicembre (poi tagliato) per integrare le spese del canone di locazione alla misera pensione, non le resta più niente. Se non la solidarietà. "Quando ho letto la sua storia – racconta Attilio Galli, presidente della “Fondazione Pezzini“ – ho pensato che questa casa potesse dare una risposta a questa richiesta di aiuto". E allora nei prossimi giorni, insieme a Luciano Bandoni che con il Motogruppo Tartarughe Lente in questi mesi è rimasto vicino a “Nonna Viareggio“, Galli farà visita a Luciana. "Poi parlerò di lei al consiglio della Fondazione – composto da tre membri della Misericordia, tre della Croce Verde e uno della Caritas che ogni 18 mesi si alternano alla presidenza – e spero che qui, nella casa della Fondazione Pezzini Luciana possa trovare la serenità".

Il presidente Galli ci ha accompagnato all’interno del cantiere, a vedere la grande residenza su cui la Fondazione ha investito circa 3milioni e 800 mila euro e che la ditta Edinfra di Livorno sta finendo di costruire. "E contiamo di poterla inaugurare con l’inizio dell’autunno". Un complesso bellissimo, a pochi passi dalla Pineta e vicino a tutti i servizi. I negozi, la farmacia, i parchi, il mare... E allora attraversando quelle stanze di pareti ancora nude proviamo ad immaginare come sarà, presto, questa grande casa dei nonni. L’odore del ragù che scappa dalle finestre degli appartamenti, le tende bianche che svolazzano al vento, la sigla del telegiornale ascoltato ad alto volume che risuona nel grande giardino centrale che abbraccia tutti gli appartamenti (da 45 o 35 metri quadrati) e si ispira alla vecchie via viareggine, su cui si affacciano i cortili privati. E lì i gatti di Luciana che si inseguono...

"Si tratta di un progetto quasi unico in Toscana – prosegue il presidente dalla “Fondazione Pezzini“ –. Pensato per garantire l’indipendenza degli anziani, ma senza lasciarli soli. Un’alternativa alla Rsa per coloro che sono autosufficienti ma che, per ragioni diverse, vivono una difficoltà. E si sa, trovare una casa in affitto stabile a Viareggio, dove il mercato turistico fagocita tutto, non è affatto semplice. Tanto più per chi vive con piccole pensioni...".

L’edificio, oltre alle abitazioni e agli uffici della “Fondazione Pezzini“, ospiterà anche un’area comune dedicata alle relazioni. "Sarà aperta anche all’esterno – aggiunge Galli –. Contiamo di inserire qui una piccola palestra, una biblioteca, di organizzare incontri, proiezioni, letture. L’obiettivo è incentivare proprio l’integrazione, la socialità. Ritrovare lo spirito che tanti anni fa risiedeva nelle nostre città, quando i rapporti tra vicini erano familiari". E nel tempo, entrata in funzione la struttura comunitaria, nei progetti c’è anche un ambulatorio medico.

Nei prossimi mesi il consiglio della Fondazione Pezzini stabilirà i criteri di accesso (il numero di utenti potrà variare da 22 ad un massimo di 40 in base alle coppie ospitate); poi in base alle richieste ricevute verrà stilata una graduatoria. "Per rendere la struttura autosufficiente – aggiunge Galli – sarà stabilito un canone d’affitto sociale, che include tutte le spese". Indicativamente si va da 400 o 450 per alloggi destinati ai singoli, a 500 o 550 euro per le coppie. Ma senza nessun’altra preoccupazione a cui dover far fronte. "I costi di quest’opera – conclude Galli – negli ultimi mesi, a causa dei rincari, sono lievitati. Per il momento abbiamo inserito un sistema di pannelli fotovoltaici che consente di coprire il 40-50% del fabbisogno. Ma se qualche sponsor decidesse di aiutarci, potremmo fare anche di più".