Ecco la ’casa’ per i pellegrini. L’ex convento dei Frati convertito in un ostello

Un altro sogno che si avvera per il complesso del Ss Salvatore. Dopo il restauro del campanile e degli affreschi della chiesa (più il rilancio del Centro arti visive nel restrostante giardino), è iniziata una seconda vita anche per le antiche celle dei frati. Una parte dell’ex convento è stata infatti convertita nell’ostello "San Bernardino" (all’interno c’è una scultura a lui dedicata) e da quest’estate accoglie i pellegrini della Via Francigena. Le celle utilizzate sono una ventina, con gli ospiti che in cambio dell’ospitalità fanno un’offerta libera. "Siamo ancora in fase di rodaggio – racconta don Roberto Canale, che da gennaio 2024 guida l’Unità parrocchiale che ingloba il Duomo San Martino, il Ss Salvatore e il Ss Sacramento ai Macelli – dato che da maggio ad oggi abbiamo ospitato non più di una cinquantina di pellegrini. È bello e importante, però, aver ridato vita a un’iniziativa che punta all’accoglienza, dopo la precedente esperienza di un’associazione sempre legata alla Francigena. Abbiamo sistemato un bellissimo spazio che utilizziamo sia per le persone che fanno vita parrocchiale e comunitaria sia per dare servizi come l’accoglienza ai pellegrini, a i quali chiediamo un’offerta libera com’è nel loro spirito. A riceverli c’è un parrocchiano, il quale ci racconta come i pellegrini apprezzino la bellezza dell’ex convento, inclusi il chiostro e la cappellina interna. Le loro sono storie di vita, vengono da tutto il mondo, in particolare da Francia, Spagna e Gran Bretagna, oltre all’Italia".

Ogni cella è dotata di bagno, doccia e materiale per preparare la colazione. Inoltre l’Unità pastorale ha siglato una convenzione con alcune pizzerie per ricevere i pellegrini a prezzi calmierati. "Vogliamo rivitalizzare anche a Pietrasanta l’attenzione per i pellegrini. Il requisito – aggiunge – è che abbiano tutte le credenziali del pellegrino, altrimenti qualcuno potrebbe pensare che diamo alloggio a chiunque. Per ora apriamo da maggio a ottobre: il riscaldamento costa". Don Roberto ringrazia tutti i parrocchiani che con passione e impegno hanno pulito il convento ridando vita a corridoi, celle, terrazze e giardino. "Ora – conclude – stiamo lavorando a un progetto, in accordo col Comune e la Croce Verde, per allestire un rifugio per l’emergenza freddo per i senza fissa dimora. Ne accoglieremo due, ma non sappiamo se potremo partire già quest’inverno".