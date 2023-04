Ecco il Parco dello Sport La proposta per il turismo

Il candidato sindaco per il centrosinistra, Lorenzo Borzonasca, lancia il progetto del parco dello Sport, l’area nel quale sorgerà il nuovo palazzetto a servizio di tutta la Versilia nella zona del Portone, al confine tra Pollino e la Marina. "Questa area necessita di una riqualificazione integrale – illustra – in senso ambientale, sociale e urbana, per donarle una rinnovata dinamicità. Per questo abbiamo pensato a riqualificare il contesto, con la realizzazione di filari alberati lungo le strade e a confine dei capannoni, riqualificazione delle illuminazioni a bassa emissione, panchine e nuovi arredi urbani, la concretizzazione di una previsione urbanistica che si rifà al regolamento urbanistico, che in accordo con i privati, possa dotare la città e la zona di un polo sportivo e di servizi. Questo palazzetto dello sport, da circa 3.000 posti a sedere, non sarà utilizzato solo per le attività sportive ma avrà una missione molto più grande: proiettare Pietrasanta verso quella destagionalizzazione invocata da sempre dalle nostre categorie economiche. L’edificio infatti servirà anche per eventi culturali, ricreativi e musicali, senza escludere la possibilità di convegni.

La parte adibita a centro-servizi verrà gestita da realtà private che aiuteranno il Comune a sostenere la manutenzione e la gestione della struttura principale. Il palazzetto – conclude– verrà realizzato grazie a investimenti pubblicoprivati, sfruttando anche un prossimo bando del Pnrr (da 700 milioni di euro complessivi) legato alla rigenerazione e riqualificazione ambientale in ambito sportivo".