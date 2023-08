Ecco il ciclone Vannacci Il tour del libro-scandalo partirà dalla Versilia Prima tappa al Biondetti

Terra di vip, festival, concerti e spiagge gettonate per la tintarella, la Versilia ha già messo in serbo il colpo di coda dell’estate 2023 che richiamerà per l’ennesima volta i riflettori da tutta Italia. Spaccando fin da ora l’opinione pubblica in quanto l’ospite di turno è di quelli che stanno facendo discutere tutti, nessuno escluso. Parliamo del generale dell’Esercito Roberto Vannacci, il quale ha scelto Marina di Pietrasanta come prima tappa nazionale per il tour di presentazione del libro-scandalo “Il mondo al contrario“, oggetto di infinite diatribe per alcuni passaggi che prendono di mira migranti, gay, femministe, ambientalisti e atlete di colore con parole che molti considerano brutali e inopportune mentre altri le condividono in pieno.

Tra quest’ultimi c’è Massimiliano Simoni, il quale in veste di direttore artistico di Artitaly porterà Vannacci al bagno Biondetti di Motrone il 9 settembre alle 18,30 come tappa iniziale del lungo tour in giro per l’Italia. Con un sogno nel cassetto: Vannacci in Parlamento. "Mi piacerebbe molto vedere il generale Vannacci entrare in politica. Ne sarei davvero onorato – scrive Simoni, ex candidato sindaco per Fratelli d’Italia e attuale capogruppo consiliare – perché secondo me potrebbe dare molto al Paese. Lo conosco da tempo e lo stimo. Ho apprezzato il libro, dove sono riportati concetti condivisibili. Non è offensivo verso nessuno. Sono state travisate le sue parole, forzando la mano e facendolo apparire per quello che non è. Ho tante amiche che sono state ai suoi comandi, e posso garantire che tutte hanno un parere eccezionale di lui. È una persona di grande spessore".

Amico di lunga data di Simoni, il titolare del Biondetti e dell’attiguo Vienna Luce Giacomo Menici si dice onorato di una proposta che ha accettato subito. "Ho accolto di buon grado – spiega – perché si tratta di un generale del nostro Esercito che avrà la possibilità di illustrare al pubblico la genesi del proprio volume. La nostra struttura da tempo offre eventi e intrattenimenti culturali, basti pensare alle 300 persone che sono venute ad ascoltare Mario Lavezzi grazie alla rassegna curata da Franca Dini. È quindi un privilegio consentire a tutti, anche con un taglio critico, di ascoltare e farsi un’idea".

Daniele Masseglia