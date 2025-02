Ecco i due progetti che "bollono in pentola"

Ma la tensostruttura, che sta prendendo forma nel cortile della scuola, non è la sola novità per l’Istituto Comprensivo Camaiore 3 e per tutta la città, infatti – come confermano il sindaco Pierucci, l’assessora Larini e il dirigente Rolle – ci sono altri due progetti che bollono in pentola e che non riguardano solo gli alunni, ma tutta Capezzano. Uno concerne la biblioteca e l’altro, l’auditorium: due spazi, ora utilizzati soltanto dagli studenti e che in futuro dovrebbero essere aperti a tutti, in modo da creare centri di aggregazione per tutta la comunità.

In biblioteca infatti si potrà leggere, studiare e incontrarsi e prendere libri in prestito anche da altre biblioteche. I volumi sono già stati catalogati dalle responsabili della biblioteca – Sabrina Benassi e Lorena Bascherini – e appena possibile verranno inseriti nel sistema bibliotecario. Compilando un modulo, si potrà prrendere in comodato d’uso un e-book e scaricare il libro che si vuole. Ad oggi non c’è una data di apertura precisa, ma non manca molto alla conclusione del progetto, che prevede la sostituizione del soffitto e la realizzazione di un accesso diretto al bagno già esistente.

Anche l’auditorium della scuola verrà ristrutturato e trasformato in area spettacolo. L’intenzione è di eliminare la moquette e di aggiungere le quinte in modo da farlo diventare un posto adibito alle attività musicali e teatrali, mettendolo a disposizione della comunità.