E torna anche il Carnevalpolpettino

Non c’è Baccanale senza CarnevalPolpettino! La tradizione ormai si ripete da molti anni , quella di dedicare uno spazio della festa darsenotta ai bambini. Dai piccoli dell’asilo fino ai più grandicelli, il sabato pomeriggio è tutto per loro. Oggi dunque l’appuntamento è alle 15 in via Paolo Savi. Una parte della strada viene chiusa per fare spazio ai giochi per i bambini e alla loro spontanea allegria. Ecco allora il grande gonfiabile dove bisogna far centro tirando dei palloni che rimangono aderenti, oppure lo stand con le palline e i cerchietti da infilare nelle bottiglie con la mira precisa, o ancorsa i maxi dadoni molto divertenti da manovrare. E ci sono premi per tutti che stuzzicano la gola, ovvero zucchero filato, pop corn e gelati. "Visto che la festa è ripresa dopo due anni di stop- afferma Mariano Santini, presidente dell’associazione “Carri in miniatura”- anche noi abbiamo voluto organizzare l’appuntamento per i bambini, seppur in formato un po’ ridotto. Intanto per l’orario perché la strada deve essere liberata per le 18, quando si chiude la via Coppino e poi un po’ anche per i fondi che scarseggiano".

C.S.