E’ successo di notte. Alloro cade sulla scuola

Un grosso albero di alloro si è abbattuto sul cortile esterno della scuola dell’infanzia Salgari a Pietrasanta nella notte fra martedì e mercoledì. Solo per fortuna la caduta del maestoso allora è avvenuta di notte e non di mattina quando la scuola pullula di bambini e insegnanti. L’albero giganteggiava nel parcheggio esterno della scuola e si è piegato proprio verso il cortile dell’edificio che però non è stato danneggiato. Tant’è che ieri mattina la scuola era regolarmente aperta. Sebbene molti genitori abbiano manifestato rabbia e risentimento per l’accaduto. "Pensate – dicono – se il crollo si fosse verificato quando in quel cortile c’erano i nostri figli. A quanto pare l’albero fino alla scorsa notte non dava motivo di preoccupazione alcuna. probabilmente è caduta a causa del vento che proprio nella notte fra martedì e mercoledì spirava particolarmente forte. L’albero è stato poi rimosso dai tecnici del Comune ieri mattina attorno alle 11.