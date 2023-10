E’ stato il bagnino più longevo. L’addio ad Antonino Palazzolo

Se ne è andato uno dei bagnini più longevi. Antonino ‘Antò’ Palazzolo è spirato a 77 anni. Originario del palermitano, era venuto a Viareggio ventenne con la famiglia. Dopo il matrimonio con l’inseparabile Marzia, nel 1972, aveva trovato lavoro come bagnino al bagno Patria, a Tonfano, senza mai abbandonare quella spiaggia fino al 2011. Muratore in inverno non ha mai fatto mancare l’affetto alla moglie, ai figli Stefano, Andrea e Michela e alle tre nipotine. La salma sarà esposta, fino a domani, alla Misericordia dove, nel pomeriggio (15,30) verrà eseguita la commemorazione. “Mio padre - dice il figlio Stefano - era un uomo socievole, che amava il lavoro e la famiglia".