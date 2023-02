È slittato il cantiere della mini rotatoria in cima a via Santini

Sarebbe dovuto partire domenica sera, come da calendario, ma il maltempo ha costretto la ditta a rimandare l’intervento. Parliamo del cantiere per la mini rotatoria tra via Santini e via Sauro, in cima al ponte della Madonnina. I lavori, salvo ripensamenti, dovrebbero essere partiti ieri sera per concludersi il prossimo 10 marzo, sebbene la tempistica sia legata giocoforza al meteo. Confermati invece gli orari: le operazioni saranno sempre effettuate dalle 20 alle 7 per non creare disagi al traffico.