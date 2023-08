"E se spuntasse l’arcobaleno?" Santoro raduna il popolo della pace

In quel punto di domanda c’è un orizzonte, un oltre in questa notte infinita dove il confine tra speranza ed utopia è labile ma limpido: "E se spuntasse un Arcobaleno?". Dal teatro della “Versiliana“, domani alle 21.30, Michele Santoro e Raniero La Valle pianteranno il primo seme affinché in Italia la richiesta di pace possa trovare un terreno sminato in cui germogliare. L’incontro "Sarà un test per capire se quello mio e di Raniero è un sogno condiviso. In questa occasione – spiega Santoro – sarà chiaro se e in quale forma può cominciare ad esistere “il partito che non c’è“". Un partito pacifista che del ripudio della guerra fa la sua bandiera, "E che attraverso questo manifesto possa colmare il vuoto di rappresentanza che c’è nel nostro Paese".

Santoro, come si costruisce la pace?

"Si costruisce se le grandi potenze che si muovono dietro al conflitto Russo-Ucraino si siedono intorno ad un tavolo per imporre il cessate il fuoco. Che non persegua una vittoria schiacciante e non preveda una sconfitta totale dei due antagonisti del teatro di guerra. Siamo a 500mila vittime, se qualcuno pensa che le ha fatte solo Putin io dico che anche le nostre pallottole uccidono. E solo dalla pace si possono cominciare a disegnare gli scenari futuri del mondo, che rischia oggi di sprofondare in un conflitto molto più ampio".

Papa Francesco è uno degli interpreti più forti del sentimento di pace: "Folli, fermatevi".

"Papa Francesco è l’unico attore globale per la pace. Ma ci sono altri, penso al presidente brasiliano Lula, il presidente indiano, lo stesso Erdogan, che sono impegnati a cercare strade per la pacificazione pur non passando nei telegiornali".

E l’Italia?

"In questo momento non ha alcun peso; il Governo ha scelto di accodarsi agli Stati Uniti svolgendo un ruolo di puro vassallaggio".

Se ci fosse stato Berlusconi, o fosse stato quello di vent’anni fa, avrebbe potuto fermare Putin?

" Ho parlato con lui poco prima dell’ultimo ricovero, era molto critico sulla posizione assunta dal Governo e dall’opposizione sul tema del conflitto".

Dalla Versilia nascerà un partito pacifista?

"La Versilia sarà l’occasione per cominciare a riflettere su questo in vista dell’assemblea di fine settembre. Io non ho ambizioni personali, però faccio parte di coloro che non votano. E vorrei tornare a farlo"