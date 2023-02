È scomparso Marcuccetti

"Un lampo, nero, lacerante, nel cupo cielo dei nostri cuori". Con queste parole lasciate nel web attraverso un post sui social la Contrada della Madonnina ha annunciato la scomparsa di Pietro Marcuccetti da anni anima di Querceta e delle sue tradizioni. "Un lampo che graffia l’anima – si legge ancora nel poste della Contrada della Madonnina – di quelli che lasciano il segno, che lasciano attoniti e senza parole. E sì che di parole ne abbiamo dette tante assieme a lui. Migliaia e milioni di parole. Parole comuni, di quelle che solo all’apparenza sembrano di poco conto. Ma che se solo ti fermi un attimo le riconosci come quelle più vere. Le parole dell’amicizia. Dell’amicizia sincera. Che non si nutre di alcun artificio, ma è schietta, semplice, genuina. Unica. Eterna. Per sempre".

"Pietro. Pietro Marcuccetti – presegue il post – , l’amico di tutti, ci ha lasciati. Anzitempo. E anche in questo è stato singolare. Perché lui lo era, singolare. Aveva una marcia in più. Era un artista. Nella sua esterioritàma ancor di più nell’animo. E al Padreterno piacciono gli artisti. Perché in cuo loro non c’è malvagità. Ma solo amore. Un amore, quello di Pietro che in Contrada abbiamo conosciuto bene, e che per questo non dimenticheremo mai".