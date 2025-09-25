È scomparso Luigi Santini. L’Istituto storico lucchese perde la sua "anima"

La sua mente era uno scrigno che custodiva una cultura e un sapere che definire immensi è davvero poco e non rende l’idea. Una mente fervida e appassionata come quella di un ragazzino. Lo aveva dimostrato anche lo scorso aprile quando a Pietrasanta presentò il modello del monumento dedicato a papa Leone X, realizzato da Gabriele Vicari, o quando nel dicembre 2024 fu confermato direttore della sezione Versila storica dell’Istituto storico lucchese, di cui aveva preso le redini nel 1998. Luigi Santini, scomparso ieri all’ospedale Noa di Massa all’età di 74 anni per le complicanze legate a un aneurisma, era noto in tutta la Versilia anche per essere stato un medico chirurgo specializzato in endocrinologia e per aver svolto l’attività professionale come medico di famiglia. La triste notizia si è diffusa ovunque, lasciando un senso di vuoto difficilmente colmabile visto il contributo ciclopico di un autentico personaggio che negli ultimi 30 anni aveva promosso conferenze e convegni di studi storici, letterari e artistici in Versilia, Garfagnana e Media Valle del Serchio per un totale di oltre 320 appuntamenti.

Il filo conduttore della sua missione era sempre il solito: valorizzare il territorio e la storia locale. Di famiglia garfagnina (del borgo di Canigiano), Santini da sempre infatti aveva coltivato la passione per la ricerca storica e la lettura, in particolare quella dei libri antichi, custoditi nell’antica biblioteca di famiglia sorta nel lontano 1792. Tra gli eventi che portano la sua firma ci sono le celebrazioni del 400° anniversario della Misericordia di Seravezza (1988-1989), del 750° anniversario della fondazione di Pietrasanta (2005) e del 500° anniversario del Lodo di Leone X (2012-2013). Inoltre aveva operato nella Pro loco di Seravezza (1970-1973), alla Croce Bianca di Querceta (1982-1986) oltre ad essere stato governatore della Misericordia di Seravezza dal 1986 al 1996.

Santini lascia la moglie Annalaura Carducci e i figli Chiara e Giovanni. La camera ardente verrà allestita stamani alle 11 nella sua abitazione, in via Ss Annunziata a Seravezza, a cui seguirà alle 15 un momento di preghiera. I funerali, a cura delle onoranze "Paladini", si terranno invece domani alle 15 nel Duomo di Seravezza.