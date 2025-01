È scomparso Giorgio Pellegrini. Commerciante d’altri tempi

Tonfano piange un altro veterano del commercio, di quelli che tutti conoscevano e a cui volevano bene. Giorgio Pellegrini, per tutti "Giorgino", si è spento all’età di 77 anni all’ospedale "Versilia",lasciando un grande vuoto nella comunità marinella. Tonfanino doc, abitava in via Palestro insieme alla famiglia del fratello. Persona erudita e dotata di grande intelligenza e arguzia, aveva un carattere socievole anche se a volte spigoloso. Aveva a lungo lavorato come verniciatore, ma nella memoria di tanti "marignoccoli" resta il ricordo di quando "Giorgino" aveva aiutato il padre nella gestione di giochi per bambini, ossia calessini trainati da cavallini e asinelli nelle piazze e nelle strade di Marina. La sua scomparsa si inserisce in un’ampia lista di personaggi che la comunità di Tonfano ultimamente ha dovuto salutare per sempre. Gli amici e i conoscenti di Pellegrini, tristi per questa ennesima perdita, desiderano ricordarlo con tanto affetto. "Rivolgiamo le nostre condoglianze alla famiglia: per chi volesse rendere un ultimo saluto a ’Giorgino’, la salma resterà esposta all’obitorio dell’ospedale finché non saranno fissati i funerali".