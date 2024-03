È scomparso Barberi. Infermiere amato da tutti

È impossibile fare un conto esatto dei pazienti che nei suoi tanti anni di servizio lo hanno ringraziato per l’empatica umanità e l’innata professionalità. Che fosse una semplice iniezione o un altro tipo di assistenza, Giampaolo Barberi ha sempre lasciato il segno diventando uno degli infermieri più conosciuti e amati in città e non solo. Anche dopo la meritata pensione, nonostante con il passare del tempo la salute abbia cominciato a traballare. Poi purtroppo nell’ultimo anno un brutto male lo ha aggredito peggiorando le sue già precarie condizioni.

Ieri mattina, intorno alle 13, al ritorno dall’ennesima visita è stramazzato nella sua abitazione di via Ficalucci, a Fiumetto, e all’arrivo dei soccorsi – l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e l’automedica – ormai non c’era più niente da fare. Barberi, che a maggio avrebbe compiuto 71 anni, era andato in pensione da poco lasciando un grande vuoto tra i colleghi del 118, all’ospedale “Versilia“, così com’era successo in precedenza dopo che aveva prestato servizio per lungo tempo al pronto soccorso dell’ex ospedale “Lucchesi“ di Pietrasanta. Da sempre grande tifoso della Juve, aveva anche giocato a calcio in alcune squadre amatoriali, pure in questo caso facendosi apprezzare per il suo carattere gioviale e solare. Barberi lascia la moglie Manuela, i due figli Maurizio e Renata, il genero, la nuora, i nipoti e molti altri parenti. La salma è stata portata alla cappellina della Croce Verde, dietro il Sant’Agostino, dove oggi pomeriggio alle 14,30 verrà impartita la benedizione a cui seguirà il trasporto per la cremazione.

d.m.