È scomparsa Adelina Maffei, la decana dei concessionari balneari a Pietrasanta

Era la veterana dei balneari di Marina, di quelle che avrebbero potuto scrivere un’enciclopedia sui mutamenti a cui ha assistitito in riva al mare. Adelina Maffei aveva 90 anni, tanti quanti il bagno “Adua“ di Tonfano, avviato nel 1933 dai suoi genitori Fausto e Fabiola e di cui prese le redini con la sorella Mariangela. Adelina, che ha sempre contato sul supporto del marito Alvaro Cesaretti (nella foto), da 4-5 anni aveva lasciato il timone alla figlia Simona e alla nipote Valentina Musetti, figlia di Mariangela. "Una donna di grande spirito – ricorda lo storico bagnino Luca Ceccarelli, da quasi 20 anni in servizio all’Adua – che si raccomandava sempre di non mostrarci mai nervosi davanti ai clienti. Lei stessa, quando era irritata da qualcosa, spariva in casa per poi tornare con un gran sorriso". Addolorato il sindaco Alberto Giovannetti: "Una vera donna di mare e punto di riferimento per tutta la Marina". I funerali stamani alle 10 alla chiesa di Tonfano.

d.m.