È pronto il palasport 2.0. Chiusi i lavori di ripristino: "Così si amplia l’offerta"

Nuova vita per il palasport di Camaiore in versione rinnovata. Nei giorni scorsi, sono terminati due importanti interventi strutturali promossi da Pluriservizi, la partecipata del Comune, volti al miglioramento sia della struttura che dell’offerta alla città: il rifacimento della copertura del palazzetto e la copertura di uno dei due campi da padel.

L’operazione del palazzetto era già programmata, ma è stata resa urgente dai danni della grandine dello scorso 8 settembre, che ha irrimediabilmente compromesso il tetto, sfondando il lucernaio e causando l’allagamento del campo d’allenamento. I lavori, eseguiti da Pluriservizi, sono stati l’occasione anche per bonificare il tetto dalle parti in eternit ancora presenti, totalmente rimosse e sostituite con materiale calpestabile (perfetto per eventuali necessità future di intervento), a cui è stata aggiunta anche la messa in opera di isolante termico, per abbattere le dispersioni di calore e aumentare quindi la sostenibilità di tutta la struttura. L’investimento complessivo sostenuto dall’azienda è stato di 160mila euro, di cui 90mila finanziati dal Comune.

Sul campo da padel, invece, è stata installata una struttura coperta per rendere il terreno da gioco completamente indoor e quindi utilizzabile anche in inverno e durante i giorni di pioggia: un’opera che va a aumentare l’offerta del palasport cittadino, per una spesa di circa 80mila euro. "La nostra azienda continua a investire sulle proprie strutture per offrire servizi sempre migliori e sempre maggiori – commenta l’amministratore unico Riccardo Pardini –; solo negli ultimi mesi sono stati davvero molti gli interventi sul palasport: oltre ai succitati, da ricordare anche la messa in funzione del nuovo impianto fotovoltaico, installato sul tetto della piscina comunale, con 150 pannelli che producono molta dell’energia necessaria alle funzioni dello stabile, nell’ottica dell’abbattimento delle spese e della sostenibilità ambientale".

"Senza contare – aggiunge il sindaco Marcello Pierucci – i tanti investimenti previsti nel piano triennale dell’azienda, come la nuova palestra pesi al palasport o gli interventi sulla Farmacia Comunale 1 di via del Fortino. E ancora tanti altri progetti che abbiamo in mente e che cercheremo di finanziare. Insomma, un’azienda che fino a qualche anno fa non aveva capacità di investimento e che ora, grazie al lavoro e all’ottima gestione della precedente amministratrice, Chiara Raffaelli, e dell’attuale amministratore Riccardo Pardini, si caratterizza per la solidità del proprio bilancio e che sta tornando ad essere fondamentale per il miglioramento costante dell’offerta e delle proprie strutture. Anche questo – conclude il primo cittadino – concorre al benessere della nostra comunità".