E Pierucci assicura: "I ciclisti partiranno dalla Villa Puccini. E via Mazzini procede"

"Contiamo di poter inaugurare il nuovo Belvedere di Torre del Lago, con la completa riqualificazione del viale Puccini, per l’inizio del Festival Pucciniano. Ma di essere già pronti per accogliere il Giro d’Italia", parola dell’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci.

Assessore Pierucci, i cartelli sul cantiere del Belvedere però parlano del 23 marzo...

"Quando si avviano lavori di questa portata dobbiamo mettere in conto tante variabili, a cominciare dall’incognita del maltempo. Noi ci auguriamo che marzo ci regali belle giornate, così da procedere con la stesa delle pavimentazioni. La fase dei sottoservizi è conclusa, stiamo predisponendo gli allacci per l’illuminazione pubblica e le pendenze per il deflusso delle acque chiare. Ed è in fase di ultimazione anche il chiosco. Tutto procede come deve".

Gli storici colonnini?

"Sotto la sorveglianza della Soprintendenza sono stati inviati ad uno studio per il restauro. Quando saranno pronti verranno ricollocati come previsto nel progetto, a ridosso del lago".

Le va di fare un punto anche sugli altri cantieri?

"Volentieri".

Partiamo dallo Stadio dei Pini.

"Il cronoprogramma è rispettato, e vogliamo inaugurare l’impianto con la Viareggio Cup 2025. È in corso la ristrutturazione della tribuna coperta, è già completata la sottofondazione della gradinata, ed è partito il consolidamento del muro perimetrale".

A Palazzo delle Muse?

"Il recupero terminerà per la fine dell’anno. Già sistemati gli intonaci, proseguono gli interventi sul tetto e al secondo piano. Poi verranno sostituiti gli infissi".

Andiamo in via Mazzini.

"Si è conclusa la parte più delicata dell’intervento, con la creazione degli allacci di tutti i sottoservizi a ridosso di piazza Dante. Adesso potremo andare più spediti. Intanto abbiamo avviato il secondo lotto, e quando arriveranno i marmi per le coperture completeremo anche il primo. Con questa organizzazione si proseguirà verso mare dove contiamo di arrivare a dicembre 2024".

E la rotonda in piazza Dante?

"Stiamo affidando l’incarico di progettazione, toglieremo tutti i semafori dall’incrocio con via Mazzini per rendere finalmente il traffico più scorrevole"

Terrazza e piazza Zara.

"A maggio saranno rimosse le reti, e inaugurati i giardini col nuovo sistema di irrigazione. Speriamo di chiudere anche il capitolo di piazza Zara entro l’inizio dell’estate".

Sul sottopasso di via San Francesco che tempi ci sono?

"Abbiamo aspettato sei mesi l’ok delle Ferrovie al progetto, che adesso è arrivato. Dopo l’approvazione del rendiconto, prevista per il 30 aprile, si sbloccheranno le risorse e potremo partire con la gara. Che credo potremo bandire già a maggio. Si tratta di un intervento da oltre 8milioni di euro, 4.300milioni arrivano dalle Ferrovie e altri 4milioni sono risorse nostre".

Poi c’è il capitolo ciclabili.

"Sulla Terrazza è già in corso l’adattamento della vecchia pista per accogliere la ciclovia Tirrenica, che sarà pronta a maggio. Entro la fine di marzo, da Villa Argentina, inizieranno anche i lavori per la ciclabile lungo la Pineta di Ponente su via Fratti. Un investimento da 300mila euro, per un intervento che durerà circa 4 mesi".

Sul piano delle asfaltature?

"Come lo scorso anno con il quartiere Terminetto, adesso ci spostiamo al Varignano per un riordino complessivo delle strade. E ad aprile partiremo anche con la riqualificazione di via Paolo Savi, sul modello dell’intervento fatto in via Virgilio. Valuteremo se fermarci nel clou della stagione, ma intanto partiamo".

C’è altro?

"Ci sono lavori per 15milioni di euro, per metà con risorse del Pnrr. E non è ancora finita, presto sveleremo altre novità".

mdc