E ora è arrivato il momento delle premiazioni

Sono 8 le scuole che hanno partecipato a questa edizione del “Campionato di giornalismo“ promosso da La Nazione per portare il lavoro di redazione tra i banchi. I nostri “Cronisti in classe“ sono gli alunni della II C della media “Motto“, la IIIA della “Papi“, la IIIA e la III C della “Jenco“, a Viareggio; e la IIIE della “Gragnani“ di Torre del Lago. Poi la II C della “Puccini“ di Piano di Conca, la IIID e la I C della “Pistelli“ di Camaiore. la IIC, IIIA e IIID della “Rosi“ di Lido e il gruppo giornalismo della “Rosso di San Secondo“ a Capezzano. I premiati verranno svelati il 3 maggio durante la cerimonia che si terrà, alle 11.30, nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio.