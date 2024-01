È nata Spazio23. Rivista “astratta“ di sei versiliesi

È stato battezzato ieri a Villa Paolina il primo numero di Spazio23, rivista di arte contemporanea , creatura nata dall’impegno di sei artisti versiliesi Mario Baroni, Marco Bianchi, Enrico Becherelli, Daniele Emilio Cinquini, Ferdinando Coppola, Glauco Di Sacco (foto). Questi sei artisti hanno fondato il gruppo Spazio23 che vuole raccontare e valorizzare il linguaggio astratto nell’arte. Il primo numero della rivista, a distribuzione gratuita, ha come obiettivo raccontare attraverso le immagini la esperienza del gruppo. L’auspicio dei sei artisti è proseguire con dei numeri successvi della Rivista arricchita dal contributo di amici e colleghi con approfondimenti di arte contemporanea e come compendio di rassegne artistiche che saranno organizzate nei prossimi mesi. Spazio23 ha annunciato l’allestimento per i prossimi mesi di due mostre, una a Villa Paolina, data da stabilirsi, l’altra a Camaiore che sarà inagurata il 17 agosto. Il primo numero della rivista racconta gli obiettivi del gruppo artistico: una sorta di manifesto di intendimento a sussidio del’astrattismo come veicolo di posibbili “armonie universali“. In questo numero cìè anche il contributo di Gaia Querci, storica dell’arte nel territorio versile, che inquadra dal punto di vista storico-aritistico il contestyo in cui si colloca e opera Spazio23, occasione per leggere lo scenario del Novecento a Viareggio e riflettere sulle tracce che l’astattismo ha lasciato nella zona. L’esordio di Spazio23 è stato a dicembre con una mostra al Caffè Così Com’è con finalità benefiche.

m.n.