E’ musica live . Band e solisti. Ecco gli eventi

Questo weekend dei concerti si prolunga fino ad Halloween.

Si parte stasera all’Indian Club al Varignano happening con il pianobar di Roby alle tastiere. Domani proseguirà la rassegna “Ottobre Rosso” alla Casa del Popolo di Solaio con la “Storia cantata di Yves Montand” tra Monsummano e Parì passando da “Ollivùd” di e con Igor Vazzaz accompagnato da Jacopo Crezzini, contrabbasso, e Luca Giovacchini chitarra. Al Cro Darsene i Fields of Nothing per un viaggio nel grunge e soul con le chitarre di Andrea Tassinari e Damiano Bertuccelli. Al Corsaro Rosso al Vialone “Electroparty” con 6 band : Mundial, Dj Iriem, Fogg, Oodal, Orione e Piove. Al Garnish alla Vecchia Viareggio live di King Rossetti. Per chi ama cantare evento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago in consolle Maurizio. Sabato jam session blues del Sakay con la presenza speciale di Stefano Nottoli e Mauro Briganti. Cene jazz al Rosolaccio. A Tonfano il Canova Trio Jazz Project. Canova, borgo medioevale, è il luogo nel quale è nato il trio trascinato dalla voce della cantante e pianista Elisa Marangon. L’ensemble propone brani originali e arrangiamenti caratterizzati da ricerca ritmica e liricità ispirata al jazz nordeuropeo e americano, al neo soul e all’r&b moderno. Per Halloween “one night” al ️Sushi Jazz di Pietrasanta con i De La Tour Starlight Trio con la voce di Giorgia Della Torre e Enrico Lucarelli al pianoforte tra brani anni ‘80 rivisitati in chiave jazz, swing e bossa. Il Gob a Bicchio ospiterà i Gotho (foto), duo strumentale Fabio Cuomo ai synth e piano elettrico e Andrea Peracchia, batteria, nato ha esordito nel 2020.

Dario Pecchia