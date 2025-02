È morta Isabella Nurigiani. Lutto nella Piccola Atene

"L’arte nella sua totalità e la scultura nella sua specificità sono per me fonte di vita ed energia". Era questo il biglietto da visita di Isabella Nurigiani (nella foto con l’adorata cagnetta Bianca), scultrice romana ma pietrasantina d’"adozione" di cui la comunità artistica della Piccola Atene sente già la mancanza. La passione che guidava Isabella nelle sue creazioni e nelle sue continue ricerche non ha potuto far nulla, purtroppo, contro il brutto male di cui soffriva dallo scorso settembre. L’artista si è spenta all’età di 64 anni lasciando un grande vuoto tra le tante persone che l’avevano conosciuta e amata.

Diplomata in scultura all’Accademia di belle arti di Roma, aveva iniziato a frequentare Pietrasanta nel 2004, fino alla decisione di prendere una casa in affitto in città in modo da poter fare la spola tra Roma e Pietrasanta appena ne aveva l’occasione. Oltre ad aver partecipato a mostre personali e collettive in Italia e all’estero – lavorava marmo, ferro e bronzo – a Pietrasanta aveva lavorato per tanti anni allo studio "Cervietti" per poi dedicarsi alla "Polveriera" fino a contribuire alla nascita dello studio "Tre Luci". Lascia il marito Maurizio e tre fratelli che ogni tanto ospitava qua in città. I funerali della scultrice si terranno domani alle 11 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo a Roma.

d.m.