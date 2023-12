È lotta all’erosione della costa. La Regione vara il protocollo per i ripascimenti costanti

Via ad un ripascimento costante per frenare l’erosione. Nella sede della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest a Carrara è stato firmato l’accordo per l’attuazione di un importante intervento di manutenzione a tutela della costa: a sottoscriverlo il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, il Presidente della Regione Eugenio Giani e tutti i sindaci interessati. Attraverso il protocollo verrà avviato un processo virtuoso, le attività legate al ripascimento non saranno più affrontate in maniera sporadica, ma attraverso una puntuale programmazione. Sarà prelevata sabbia dai settori ricompresi tra Forte dei Marmi sud e Marina di Pietrasanta per mantenere l’ampiezza delle spiagge tra 130 e 140 metri, e di ricollocarla nei settori di Ronchi-Poveromo, al fine di ripristinare le porzioni perse e ridurre la profondità dei fondali antistanti, con conseguente rilancio del turismo balneare e dell’economia. Nel corso del processo verranno coinvolte le Università di Firenze, Pisa e Siena ed il Consorzio Lamma per effettuare il monitoraggio e le opportune analisi scientifiche. L’AdSP metterà a disposizione la sua competenza nell’ambito dei dragaggi, il riposizionamento dei volumi di sabbia ed a fornire i contributi economici per svolgere le attività previste dal protocollo d’intesa. Al fine di dare attuazione al documento, verrà costituito un tavolo operativo, denominato “ROMCAV” (Rete Opera��v per la Manutenzione della Costa Apuo - Versiliese), costituito da tutti gli enti sottoscrittori, che avrà ha funzioni di indirizzo e successiva verifica circa il corretto svolgimento delle attività previste. Sarà istituito anche un Comitato esecutivo: la Regione assumerà il ruolo di Ente coordinatore. "Questo accordo – dice il governatore Giani – rappresenta un passo avanti notevole nell’organizzazione di un’efficace lotta all’erosione costiera lungo il litorale tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta. Grazie ad una accurata programmazione potremo al tempo stesso contrastare l’erosione e mitigare fenomeni opposti, in particolare l’accumulo di sedimenti, in altre zone dell’area compresa tra le foci dei fiumi Arno e Magra". "La firma di questo accordo – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – è segno dell’attenzione della Camera di Commercio per la conservazione di un ecosistema di inestimabile valore come quello apuo-versiliese. Lo sforzo congiunto di tante pubbliche amministrazioni non è infatti solo un’assicurazione per l’ambiente, ma anche un investimento sul tessuto economico locale".

Fra.Na.